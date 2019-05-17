Pemilu 2019
Hasil Pileg DPR RI 2019 di Gorontalo, Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI Golkar Perkasa Raih 194.660
Berikut perolehan suara untuk partai politik untuk Pileg DPR RI di Provinsi Gorontalo dalam Pemilu 2019 sumber data laman KPU RI :
Hasil Pileg DPR RI 2019 di Gorontalo, Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI Golkar Perkasa Raih 194.660
Partai Golkar perkasa di Provinsi Gorontalo. Golkar jadi partai politik dengan perolehan suara tertinggi dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg DPR RI di Provinsi Gorontalo.
Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Suara Nasional Dalam Negeri Pemilu 2019 yang telah disahkan pada Sabtu (11/05/2019).
Turut hadir, Ketua dan Anggota KPU RI, peserta pemilu perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, serta perwakilan partai politik, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkominfo dan masyarakat sipil pegiat pemilu saat pleno itu.
Golkar memperoleh 194.660 suara. Di posisi dua, disusul oleh Nasdem dengan 169.509 suara.
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Di posisi ketiga, Partai Gerindra dengan 87.748 suara.
Posisi keempat, PPP dengan perolehan suara 69.784 suara.
Untuk perolehan suara Pilpres 2019, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 memperoleh 369.803 suara.
Sementara itu, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 memperoleh 345.129 suara.
Berikut perolehan suara untuk partai politik untuk Pileg DPR RI di Provinsi Gorontalo dalam Pemilu 2019 sumber data laman KPU RI :
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