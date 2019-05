Artis cantik yang sedang fokus berkarier di Hollywood ini juga pernah kena semprot fans Kpop karena dianggap body shaming terhadap salah satu idola Kpop.

Dalam unggahan Instagram Stories Cinta mengatakan "when I was in school boys be like...," untuk foto pria berbadan macho. dan "now boys are like," untuk foto RM BTS yang sedang mempromosikan produk kosmetik.

4. Young Lex