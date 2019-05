Live Streaming Voice Of Ramadhan The Next Sabyan Round 2 Grup A! Siapa yang Bakal Lolos?

Live Streaming Voice Of Ramadhan The Next Sabyan Round 2 Grup A! Sedang Tayang, Siapa yang Lolos?

Acara Voice Of Ramadhan merupakan ajang untuk mencari bakat dengan aliran gambus religi.

Karena itu, GTV beberapa waktu yang lalu memberikan kesempatan kepada para talenta muda berbakat dari seluruh penjuru Indonesia untuk menjadi The Next Sabyan.

Melalui program baru bertajuk Voice Of Ramadan The Next Sabyan, GTV mencari bakat-bakat baru di musik religi.

Ajang pencarian bakat Voice of Ramadan The Next Sabyan ini akan tayang setiap Senin hingga Rabu pukul 14.30 WIB di GTV.

Kini Voice Of Ramadhan yang di pandu oleh host Andhika Pratama ini memasuki pekan kedua untuk mencari 2 pemenang dari 4 peserta yang menampilkan aksi panngung terbaiknya pada ronde kedua.

Baca: Segera Rilis Lagu Terbaru, Nissa Sabyan Unggah Video Rekaman Bareng Adam Ali Musisi Asal Lebanon

Baca: BLACKPINK Artis Paling Banyak Ditonton di Youtube 2019, Grup Musik Indonesia Ini Masuk Top 200 Loh!

Baca: Jadwal Buka Puasa Pontianak Hari Ini Rabu (15/5) dan Jadwal Imsak Pontianak Ramadhan 2019

Rabu (15/5/2019) ini adalah giliran dari peserta grup C yang akan memperebutkan 2 posisi agar bisa lolos ke babak selanjutnya.

Mereka adalah Jely (Sukabumi), Fajar (Aceh), Putri (Banjar Medan) dan Aliyah (Indramayu) yang akan tampil di GTV, Rabu (15/5/2019).

Sebelumnya ada sebanyak 18 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia bersaing untuk menjadi The Next Sabyan.

Peserta kemudian dibagi menjadi 3 grup A, grup B dan grup C dimana masing-masing grup diisi oleh 6 orang peserta.