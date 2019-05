200 Pengunjung Setiap Hari Buka Puasa di Mercure

PONTIANAK - Mercure Pontianak City Center menyajikan menu berbuka puasa dengan tema berbeda setiap harinya.

Sejak awal Ramadan hingga, Rabu (15/5/2019), ada sekitar 200 orang yang datang setiap hari untuk berbuka puasa di Mercure.

Chef Mercure Pontianak City Center,Sumangun Wijaya mengatakan para tamu yang datang kebanyakan dari komunitas.

Stan appetizer di Mercure Pontianak City Centwe, Rabu (15/5/2019)

"Ada komunitas macam-macam. Ada juga yang reuni sambil buka puasa di sini," kata Samungun Wijaya, Rabu (15/5/2019).

Pada Ramadan ini, Mercure menyediakan beragam menu dengan tema Sajian Warisan.

Setiap hari menunya berbeda-beda, untuk memperkenalkan masakan-masakan nusantara. Mercure juga ingin menampilkan menu yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat.

Stan Mie Soup Singkawang di Mercure Pontianak City Center, Rabu (15/5/2019)

Pada Rabu kemarin, tema yang diangkat adalah Tionghoa, Dayak, Melayu (Tidayu). Maka menu yang disajikan merupakan menu khas ketiga etnis tersebut. Menu andalahnya adalah ikan patin bakar sambal tempoyak dan kolak tau suan.

Sedangkan tema untuk Kamis (16/5) hari ini adalah menu khas Jawa Tengah. Bagi Anda yang ingin mencicipi berbagai menu nusantara saat berbuka puasa di Mercure, harga per orang Rp 130 ribu (all you can eat).

Khusus untuk pekan terakhir Ramadan, ada promo pembelian untuk 5 tag (orang) gratis 1 tag dan berlaku kelipatan.