5 Film Dengan Trailer yang Kurang Menarik, Ternyata Ceritanya Memikat

PONTIANAK - Kesuksesan sebuah film berasal dari cuplikan singkat yang menampilkan sisi menjual dari sebuah film yang kita sebut trailer.



Trailer atau cuplikan film sejatinya adalah salah satu strategi promosi yang cukup penting dalam pemasaran sebuah film. Terdiri atas potongan-potongan adegan dari film yang akan tayang, trailer mampu membangunkan antusiasme penonton serta memberikan gambaran mengenai jenis film yang akan tayang.



Karena menariknya tidak jarang sebuah trailer menjadi viral. Terutama trailer film Hollywood yang kerap kali mencuri perhatian di mata dunia. Meski begitu, nyatanya tidak semua film Hollywood dengan reputasi dan rating yang baik memiliki trailer yang sama menariknya. Berikut adalah 5 film terkenal dari Hollywood yang dianggap memiliki trailer kurang menarik. Yuk disimak!

Baca: 5 Alasan Kenapa Kalian Wajib Nonton Film Longshot

1. The Matrix - 1999

The Matrix (NET)



Besar di akhir tahun 90an, bukan hanya menghadirkan visual memukau pada masanya, film The Matrix juga memiliki alur cerita yang amat memukau. Tidak sedikit dari kalian yang mungkin memiliki krisis eksistensi setelah menyaksikan The Matrix. Sayangnya, tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa film ini justru memiliki trailer yang membosankan dengan pewarnaan yang suram. Cuplikan diisi dengan dialog-dialog berat yang dianggap kebanyakan orang sebagai sesuatu yang menjenuhkan.



2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (NET)





Ada dua catatan dari trailer film Hollywood komedi romantis satu ini. Pertama, gelagat Jim Carrey yang menunjukan bahwa film ini merupakan film yang dipenuhi dengan aksi lawakan Carrey. Kedua, pembuka trailer ini seolah diambil dengan menggunakan aplikasi ponsel. Maka dari itu, saat menonton cuplikan ini, orang-orang tidak akan berpikir kalau Eternal Sunshine of the Spotless Mind adalah film komedi romantis yang memiliki unsur fantasi, bahkan hingga filosofi. Nyatanya film ini juga jauh dari kata ringan karena memang cukup berat meskipun disisipi beberapa adegan lucu.



3. Bridge to Terabithia - 2007

Bridge to Terabithia (NET)

Baca: Berikut Ini 3 Film Horor Lokal di Bulan Mei 2019, Seram

Film yang satu ini boleh dibilang cukup sukses, karena mendapatkan ulasan yang positif dari berbagai kritikus film dan juga mendapatkan sebuah penghargaan. Meski demikian Bridge to Terabithia bukanlah film yang mudah disukai oleh semua orang, terutama anak-anak. Dipenuhi dengan kisah persahabatan dengan sedikit percikan fantasi. Sayangnya, pada trailer yang diberikan hal ini kurang diangkat karena trailer film tersebut lebih mengangkat sisi drama yang ada di dalamnya.



4. Inside Out - 2015

Inside Out (NET)





Film animasi keluaran Pixar berjudul Inside Out. Merupakan film animasi yang cukup besar, film berikut menampilkan cuplikan yang mengindikasikan film ini sebagai film animasi biasa pada umumnya. Padahal Inside and Out memberikan sebuah premis yang kompleks terkait gejolak emosi yang kerap dialami kebanyakan anak remaja.



5. Dr. Strange - 2016

Dr. Strange (NET)





Terakhir adalah tidak terkecuali film MCU, ada juga film Dr. Strange dari Marvel yang dianggap menyajikan trailer yang tidak seapik trailer film superhero Marvel pada umumnya. Tentu saja sebuah trailer tidak dibuat linear supaya membuat orang penasaran dan sulit untuk menebak isi yang ada di dalamnya. Namun hal itu tidak berlaku bagi pembuka di cuplikan Doctor Strange. Film ini justru menampilkan tampilan trailer yang dianggap terlalu datar dan tidak memberikan rasa penasaran kepada penontonnya.



Itulah beberapa film yang dirasa memiliki trailer kurang menarik, beruntungnya film-film tersebut masih memiliki penjualan yang baik dan cukup populer di masyarakat. (*)