Ramadan Go To School IAIN Pontianak sambangi SMK-SMTI Pontianak

PONTIANAK - Dalan rangka melaksanakan kegiatan Ramadan Go To School, panitia Ihya' Ramadan IAIN Pontianak sambangi SMK-SMTI Pontianak, Sabtu 11 Mei 2019, yang bertempat di aula lantai 3 gedung sekolah tersebut.(12/04/2019)

Menurut Ketua Panitia, Didi Darmadi, M.Lett bahwa Ramadan Go To School merupakan kegiatan yang menyasar generasi milenial dalam bentuk kampamye literasi bagi pelajar muslim. IAIN Pontianak mengajak para pelajar untuk menulis dan berkarya dalam bentuk yang sederhana, yang nantinya tulisan itu akan dibukukan.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 100 siswa dan siswi SMK-SMTI Pontianak. Mereka sangat antusias menyimak materi yang disampaikan oleh Septian Utut Sugiatno, M.Pd. Para pelajar tersebut cukup menulis di WA masing-masing dan dikirimkan ke nomor panitia yang menjadi koordinator kegiatan tersebut.

"Kegiatan yang sama akan dilaksanakan dibeberapa sekolah lagi, yaitu di MAN 2 dan MAN 3 Pontianak, serta di SMA Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kabupaten Kubu Raya", ujar Didi.

"Oh ya tentu saja kegiatan Ramadan Go To School tujuan utama untuk menumbuhkan semangat literasi milenial, juga tentu saja sebagai ajang promosi IAIN Pontianak, kampus Islam negeri satu-satunya di Kalimantan Barat", Jelas Didi.