Jumat, 10 Mei 2019 12:15

consequenceofsound.net BTS

Album 'Map of the Soul: Persona' Raih Sertifikasi Emas di Jepang, BTS Segera Rilis Single Terbaru! Mini album baru BTS "Map of the Soul: Persona" telah mendapatkan sertifikasi emas di Jepang! Dilansir dari Soompi, Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ) membagikan daftar sertifikasi baru untuk bulan April, Kamis (9/5/2019) Termasuk dalam daftar adalah "Map of the Soul: Persona” milik BTS, yang kini telah mencapai sertifikasi emas dengan mencapai kriteria RIAJ dari 100.000 unit yang dikirimkan. Album mini yang dirilis pada 12 April lalu dan termasuk judul lagu "Boy With Luv" yang menampilkan Halsey. Tak hanya itu, BTS juga telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis single Jepang kesepuluh mereka "Lights / Boy With Luv" pada 3 Juli. BTS Bakal Rilis Singel Baru pada 3 Juli 2019

BTS saat ini disibuk mempromosikan single mereka "Boy With Luv" dan tur dunia mereka Love Yourself: Speak Yourself, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk fokus pada hal-hal lain.



Meskipun jadwal mereka sibuk, mereka berencana untuk meluncurkan single berbahasa Jepang baru yang disebut Lights / Boy With Luv.