Harris Pontianak Siap Manjakan Member TFC Premium Tribun Pontianak

PONTIANAK - Manajemen Harris Hotel Pontianak menyambut baik dengan adanya kerjasama antara Harris Hotel Pontianak dengan Tribun Pontianak sebagai merchant rekanan Tribun Famili Card (TFC).

Hal ini di sampaikan Revenue Manager Harris Hotel Pontianak Arief Budiman yang mengatakan karena memang sudah lama terjalin antara Harris dengan Tribun Pontianak.

"Kerjasama ini yakni penggunaan benefit atau manfaat pengguna atau member dari Tribun Famili Card akan kami berikan layanan berupa produk-produk unggulan yang di miliki Harris hOtel Pontianak,"ujar Arief pada Selasa (30/4/2019)

Dikatakannya," fasilitas atau produk unggulan kami adalah kolam berenang atau Sky Pool yang yang berada di lantai paling tinggi, kebetulan Harris Hotel Pontianak memiliki gedung tertinggi di Pontianak,"katanya.

Tak hanya itu, Produk lainnya yakni "You Can Eat" di Sky Cielo Lounge, selain itu juga memberikan layanan yakni berupa khusus diskon 15 persen makan sepuasnya di Sky Lounge Lantai 12 dari senin hingga jumat.

Arief menuturkan kalau Harris Hotel P‎ontianak berada di area pusat kota, yakni karena memiliki gedung tertinggi di kota Pontianak 150 kamar. Dan menjunjung Happy Lifestyle.

"Harris Hotel Pontianak siap menyambut dan memanjakan para Touris yang berkunjung di kota Pontianak,"pungkasnya.

Seperti di ketahui, Harris Hotel Pontianak bekerjasama dengan Tribun Pontianak sebagai Merchant Rekanan TFC Premium Tribun Pontianak‎ yakni memberikan

Diskon khusus tersebut hingga 15 %‎ bagi pengguna TFC Premium yang bertransaksi khusus All You Can Eat di Cielo Sky Lounge ‎ Harris Hotel Pontianak setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 07.00-23.00 WIB selama satu tahun.

Selain Free berenang dari hari senin hingga jumat‎ di kolam renang sambil bisa menikmati view dari ketinggian

di lantai 12+ ‎ Harris Hotel Pontianak.