BTS Ungguli Ariana Grande, Penjualan Album 'Map Of The Soul: Persona' Terlaris Tahun 2019

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Bangtan Boys atau BTS kembali sukses menduduki puncak Billboard 200 dengan album terbarunya, Map of the Soul: Persona.

Kini BTS kembali membuat prestasi dengan mengungguli Ariana Grande dalam penjualan album.

Dilansir dari Koreaboo, menurut United World Charts (UWC), sebuah situs pelacakan penjualan album, BTS memiliki catatan baru dan mengesankan untuk nama mereka.

Map Of The Soul: Persona telah melampaui 'Thank U, Next' milik Ariana Grande, untuk menjadi album terlaris tahun 2019.

Sejak debutnya pada 12 April, album terbaru BTS telah terjual hampir 2.514.000 kopi dalam minggu debutnya, menghapus rekor Ariana Grande sebelumnya yaitu 1.901.000 kopi sejauh ini.

Album Ariana Grande dirilis pada 8 Februari 2019, dan BTS telah menjual album itu lebih dari seminggu.

Map Of The Soul: Persona sebanyak 2.514.000 kopi dalam minggu debutnya memiliki minggu penjualan seluruh dunia tertinggi kedua untuk album sepanjang masa, sejak album Adele yang legendaris, 25.

Album Adele terjual hampir 5 juta kopi dalam minggu debutnya, memegang rekor penjualan terbesar di seluruh dunia minggu untuk album.