BTS Ukir Sejarah, 'Map of the Soul: Persona' jadi Album ke-3 Puncaki Tangga Lagu Billboard 200

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Bangtan Boys atau BTS kembali sukses menduduki puncak Billboard 200.

BTS menduduki peringkat atas Billboard 200 dengan album terbarunya, Map of the Soul: Persona.

Dilansir dari Koreaboo, album Map of the Soul: Persona berhasil terjual setara 230.000 unit antara 12-19 April, cukup untuk mengambil posisi teratas di tangga lagu Billboard 200.

Kemudian 196.000 dari penjualan ini adalah album fisik, tentu ini juga membuat rekor pribadi lain untuk penjualan terbaik di Amerika Serikat.

Penjualan sisanya terdiri dari 8000 album setara lagu, yang juga dikenal sebagai unduhan digital 26.000 dari penjualan album adalah streaming album yang setara, yang berarti lagu-lagu album streaming 37.400.000 kali selama seminggu.

Mendaratkan tiga album di nomor 1 di Billboard sejak The Beatles pada 1995-1996, membuktikan kekuatan mereka tidak hanya di Korea, tetapi juga di Amerika Serikat.

Mereka telah mengumpulkan album nomor 1 lebih cepat daripada grup lain sejak 1967, dan Persona adalah minggu debut penjualan terbesar ke-4 tahun 2019, hanya dikalahkan oleh Ariana Grande dengan 'Thank U', Billie Eilish denga 'When We All Fall Asleep', dan boyband Backstreet dengan 'DNA' .

