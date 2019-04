Sudah Diet tapi Timbangan Terus Naik, Inilah 7 Makanan Penurut Berat Badan

Makan banyak memang jadi salah satu penyebab angka timbangan terus naik.

Namun, menurut Heather Mangieri, RD., juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics di Amerika Serikat, ada beberapa makanan yang justru bisa membantu menurunkan berat badan.

Kelompok makanan ini membantu membuat Anda kenyang lebih lama dan mengurangi hasrat untuk makan.

Berikut daftar makanan penurun berat badan yang wajib Anda ketahui untuk menyukseskan program turun berat badan.

1. Telur

Telur adalah salah satu makanan terbaik untuk membantu mengurangi angka timbangan.

Telur kaya akan protein, lemak sehat, dan bisa membuat Anda kenyang lebih lama dengan jumlah kalori yang sangat rendah.

Menariknya, telur termasuk makanan yang padat nutrisi sehingga Anda tak usah takut kekurangan gizi.

