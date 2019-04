Penanyangan Film Game Of Throne Seosan 8, Hari Ini Simak Juga Cara Streaming Berikut Ini

Penanyangan Film Game Of Throne Seosan 8, Jangan Sampai Ketinggalan Hari Ini Ya dan Simak Cara Streaming Berikut Ini

PONTIANAK - Film terpopuler yang diangkat dari buku serial populer “A Song of Ice and Fire,” karya George R.R. Martin, serial fantasi terkenal pemenang Emmy Award ini menceritakan perjuangan luar biasa untuk memperoleh kekuasaan di suatu kerajaan dengan cakupan wilayah sangat luas dan diwarnai kekerasan. GAME OF THRONES kembali untuk season kedelapan dan terakhirnya bulan April ini.

Dikutip dari HBO GO, jadwal penayangan pada hari Selasa (16/4) akan dimulai pukul 11.46 waktu Jakarta, juga pada hari Rabu (17/4) akan ditayangkan pada pukul 21.50 waktu Jakarta serta pada hari Kamis (18/4) akan dimulai pukul 13.40 waktu Jakarta.

Bagi kamu yang udah belum nonton, Tribun akan ulas cara nonton streaming berikut ini. Ada dua cara yang perlu kamu ketahui.

Pertama, kamu cukup buka link berikut ini http://hboasia.com/HBO/id-id/shows/game-of-thrones/season8/episode1/#show_content_start.

Kedua, dari Aplikasi HBO GO di Google Playstore.

Baca: Kapolres Landak Kumpulkan PJU dan Seluruh Perwira Tengah Malam, Ini Tujuannya

Baca: Kesegaran Orange Blaster Yang Wajib Dicoba Anak Nongkrong

Baca: Gara-gara Unggahannya di Instagram, Inul Daratista Sampai Perang Mulut dengan Netizen

Kamu bisa langsung nonton dan lihat jadwal penanyangan Game Of Throne Seosan 8 melalui Aplikasi HBO GO.

Ada beberapa cara Daftar Masuk di Aplikasi HBO Go yakni menggunakan Id First Media, IndiHome, dan HBO|Guest.

Jika masuk melalui Indihome, Download Aplikasi HBO GO di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.hbo.hbogo

- Buka aplikasi lalu pilih bahasa yang diinginkan

- Pilih Setuju

- Pilih Masuk

- Pilih Indihome

- Masukan Username dan Password myIndiHome Anda

- Lagu Pilih Sign In

- Checklist Newslatter jika Anda ingin menerima email update tentang HBO Go

- Checklist Accep untuk menyetujui terms of use dan pricavy policy

- Pilih register

- Atur Parental control yang diinginkan

- Buatlah password parental control anda- Pilih save

Kini anda dapat menyaksikan tayangan HBO sesuai pilahan kamu. Semoga berhasil.