BTS Menuju Sejarah K-Pop Puncaki Tangga Lagu 'Billboard 200' untuk Ketiga Kalinya

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

BTS diproyeksikan untuk membuat sejarah sekali lagi, menyusul rilis album terbaru mereka, Map Of The Soul: Persona.

Situs web resmi Billboard melaporkan bahwa BTS sedang dalam perjalanan untuk mengamankan peringkat ketiganya di tangga album Billboard 200.

“Prakiraan industri menyarankan pengaturan, yang dirilis pada 12 April, bisa menghasilkan antara 200.000 dan 225.000 unit album yang setara di AS pada minggu yang berakhir 18 April,” lapor Billboard pada 15 April.

“Jika (Map Of The Soul: Persona) dibuka di No. 1, itu akan menandai memimpin ketiga kali untuk posisi tersebut, mengikuti Love Yourself 2018: Answer dan Love Yourself: Tear “tulisnya

Billboard mengungkap, pada 21 April mendatang sebanyak 10 artis papan atas dirilis Minggu 27 April, di mana BTS diperkirakan akan menempati posisi teratas.

Baca: Transformasi Menakjubkan V BTS Menjadi Manusia Chanel, Ekspresinya Jadi Sorotan

Baca: Posisi BTS Kembali Tak Tersaingi, Inilah 30 Boyband K-Pop dengan Reputasi Brand Terbaik April 2019

Baca: BTS Berkolaborasi dengan Ed Sheeran, Pemesanan Album Map of the Soul: Persona Pecahkan Rekor!

'Map of the Soul: Persona' saat ini memimpin Pembaruan tangga nada Resmi oleh lebih dari 10.000 penjualan bagan gabungan.

10 lagu yang diunduh atau 1500 aliran lagu sama dengan 1 pembelian album.

Dilansir dari Koreaboo, jika momentum terus berlanjut, EP akan menjadi rilis charting tertinggi BTS di Inggris, dan album No.1 pertama dari akting K-Pop di Official UK Chart.