BTS Berkolaborasi dengan Ed Sheeran, Pemesanan Album 'Map of the Soul: Persona' Pecahkan Rekor!

BTS Berkolaborasi dengan Ed Sheeran, Pemesanan Album 'Map of the Soul: Persona' Pecahkan Rekor!

BTS atau Bangtan Sonyeondan juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

BTS Terungkap Telah Bekerja Dengan Ed Sheeran Untuk Album Baru “MAP OF THE SOUL: PERSONA”

Sementara Edward Christopher Sheeran, MBE adalah seorang penyanyi, penulis lagu, gitaris, produser rekaman, dan aktor berkebangsaan Inggris.

BTS Sebelumnya telah bekerja sama dengan penyanyi Amerika Halsey untuk judul lagu mereka 'Boy with Luv.'

Namun, bukan itu saja. Terungkap bahwa BTS juga akan bekerja dengan Ed Sheeran untuk lagu 'Make It Right' di album mendatang mereka 'Map of the Soul: Persona.' Ed Sheeran mengambil bagian dalam menulis dan memproduksi lagu.

Akan ada total 7 lagu di mini album BTS mendatang, termasuk judul lagu 'Boy with Luv' yang menampilkan Halsey, nomor solo RM 'Intro: Persona,' 'Mikrokosmos,' 'Home,' 'Make It Right,' ' Jamais Vu '(lagu unit oleh JHope, Jin, dan Jungkook), serta' Dionysus. '

Baca: BTS & BLACKPINK Ternyata Gunakan Desainer Perhiasan yang Sama Untuk Comeback 2019

Baca: Kembali Diperdebatkan Media Internasional, Grup Anti-EXO Terbesar Ada di BTS Fandom di Indonesia?

Baca: Soompi Awards, BTS Penyanyi No 1 Korea Selatan, Inilah Nama-nama Penyanyi Korea yang Lambungkan BTS

BTS akan merilis album pada 12 April pukul 6 P. M KST.

Dilansir dari Kpopmap, "MAP OF THE SOUL: PERSONA" adalah yang pertama dari seri baru mereka dan dikatakan berisi kisah-kisah yang dapat diceritakan dengan jujur ‚Äč‚Äčkepada penggemar mereka karena di mana mereka sekarang.

Album mini ini terdiri dari 7 lagu secara total, termasuk judul lagu 'Boy With Luv' yang menampilkan Halsey. Lagu ini berbicara tentang minat seseorang untuk orang yang mereka cintai serta tindakan cinta kecil dan kecil yang dihargai dan dinikmati. Lihat video teaser di bawah ini jika Anda belum melakukannya!