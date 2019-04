Soompi Awards, BTS Penyanyi No 1 Korea Selatan, Inilah Nama-nama Penyanyi Korea yang Lambungkan BTS

BTS menjadi boy band paling digandrungi di dunia.

Hasil Soompi Awards, BTS menimpati peringkat grup pria terbaik saat ini.

BTS adalah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys.

Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada Juli 2017.

Pada tanggal 12 Juni 2013, mereka membawakan lagu berjudul "No More Dream" dari album awal mereka 2 Cool 4 Skool yang mendukung debut mereka pada tanggal 13 Juni 2013.

Mereka memenangkan penghargaan New Artist of the Year atas lagu "No More Dream", termasuk di Melon Music Awards dan Golden Disc Awards 2013 dan Seoul Music Awards 2014.

Baca: BTS Kolaborasi Dengan Hasley di Teaser Boy With Luv, Terungkap Persahabatan Mereka Sejak Lama!

Baca: Faisal Nasimuddin Komentari Luna Maya Bilang I Love your smile pada RM BTS, Netizen 2 Negara Baper

Mereka semakin menarik perhatian dengan album Dark & Wild (2014), The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 (2015) dan The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016), dengan dua album terakhir ini memasuki Billboard 200 AS.

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever memenangkan penghargaan Album of the Year di Melon Music Awards 2016.