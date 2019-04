BTS Kolaborasi Dengan Hasley di Teaser 'Boy With Luv', Terungkap Persahabatan Mereka Sejak Lama!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BTS akhirnya memberi penggemar teaser paling ditunggu tahun ini, lagu kolaborasi "Boy With Luv" yang menampilkan Halsey.

Lagu dan MV untuk lagu ini akan dirilis pada 12 April KST, hari yang sama dengan album comeback terbaru BTS 'Map of Soul: Persona' dijadwalkan segera dirilis.

Dilansir dari laman Teenvogue, Big Hit Entertainment yang merupakan agensi BTS merilis video teaser mendatang grup K-pop "Boy With Luv," yang akan menampilkan penyanyi Amerika Halsey.

Klip 45 detik menunjukkan penyanyi "Without Me" memakai rambut berwarna serbat, duduk dengan sabar di jendela tiket bioskop.

Tiba-tiba, dia membanting pintu gerbang hingga tertutup dan berjalan keluar ke jalan tempat dia melihat para anggota BTS, yang semuanya mengenakan jas merah muda katun- candy.

Sebelum layar memudar menjadi hitam, kita melihat lampu neon menyala terang di atas bioskop yang bertuliskan "Persona," sebuah anggukan yang mungkin untuk album BTS mendatang.

Baca: TERPOPULER - Luna Maya Nonton BTS, Asmara Vanessa Angel, hingga Reino Barack Dampingi Syahrini

Baca: Luna Maya Saksikan Konser BTS, Seolah Lupakan Semua Masalah dan Kesedihan

Baca: Luna Maya Luapkan Kegembiraan Nonton BTS di Bangkok, Terpukau Senyum, Sampai Tulis I Love U

Baca: Luna Maya Nekat ke Thailand Nonton Konser BTS Demi Sosok Ini, Mantan Reino Barack: Im coming baby

Menurut Big Hit Entertainment, "Boy With Luv" akan dirilis pada hari Jumat, 12 April, jadi para penggemar tidak perlu menunggu lebih lama.

Map of the Soul: Persona adalah album pertama BTS setelah kesimpulan trilogi Love Yourself 2017-2019 mereka, dan muncul setelah final Love Yourself: Answer dirilis pada bulan Agustus, digawangi oleh hit single "IDOL," yang dirilis pada dua versi, salah satunya menampilkan Nicki Minaj.

Both Love Yourself: Tear, dirilis Mei sebelumnya, dan Answer membuat sejarah ketika mereka menduduki puncak Billboard 200.