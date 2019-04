Edi Kamtono Minta Dinas Terkait Mendata By Name By Address Anak Berkebutuhan Khusus

PONTIANAK - Dalam rangka memperingatin Hari Autis Sedunia 2019, Pemkot Pontianak dan UPTD Autis Center menggelar talk show .

Kegiatan dilangsungkan di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, Selasa (9/4/2019).

Tema yang diangkat dalam talk show ini adalah UPT Autis Center Sebagai Pusat Asesmen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Pembicara dalam kegiatan ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Konsultan Perkembangan Anak Waskito Budi Adi Ari Bawa.

Edi menjelaskan saat inu harus mulai mendata dan menggunakan sistem by name by address dalam mendata anak-anak yang berkebutuhan khusus di Pontianak.

Dengan data yang akurat, menurutnya semakin mudah dalam memberikan pendidikan dan menanganinya.

"Sebagai tenaga pendidik dan pemerintah kita harus berusaha menyediakan fasilitas inu, saat ini autis center kita tidak mampu juga menampung anak-anak autis atau downsindrom," pungkasnya.