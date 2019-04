BLACKPINK Rilis Teaser MV Eksplosif 'Kill This Love' Dengan Video Baru yang Menakjubkan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BLACKPINK baru saja merilis teaser MV eksplosif untuk judul lagu comeback mendatang mereka, "Kill This Love"!

Seperti dilaporkan sebelumnya, mini album ke-2 Black Pink yang akan datang 'Kill This Love' berisi total 5 lagu - "Kill This Love", lagu subtitle "Don't Know What To Do", "Kick It", "Hope Not ", dan" DDU-DU DDU-DU "(Remix ver.).

Mini album lengkap akan keluar di seluruh dunia 5 April ini pukul 12 pagi KST.

Baca: BLACKPINK dan Sejumlah Deretan Idola K-Pop Ini Masuk Daftar 30 Under 30 Asia Majalah Forbes

Baca: Yoo In Na, Jennie BLACKPINK & Yoona SNSD Teratas Model Iklan Wanita Korea Terpopuler Sepanjang Maret

Baca: Lisa BLACKPINK dari Masa Kecil, SMP, Debut di BLACKPINK hingga Ganti Warna Rambut! Pasti Bingung

Apa yang kamu pikirkan tentang kemewahan dan aksi dalam teaser MV sejauh ini?

Sudah tidak sabar menantikan comeback BLACKPINK? Mini album “Kill This Love” sendiri memiliki lima lagu yang lagi-lagi digarap oleh Teddy .

Comeback kali ini diprediksi akan memecahkan rekor-rekor baru.

Pilihan Teaser resmi untuk video musik "Kill This Love" mereka yang akan datang dan ini tampaknya pesta visual.

Sejalan dengan kepribadian mereka yang tangguh namun feminin, teaser "Kill This Love" menunjukkan kepada kita apa yang diharapkan dari girl group kuartet ini.

Dengan aksesori luar biasa dan busana yang tak kenal takut.