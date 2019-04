Istri Jeremy Thomas Tiba-tiba Beri Nasehat Pada Luna Maya, Pesannya Menyentuh Netizen!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Istri Jeremy Thomas Tiba-tiba Beri Nasehat Pada Luna Maya, Pesannya Menyentuh Netizen!

Hubungan asmara Luna Maya dan Reino Barack masih mengundang banyak simpati dari kalangan netter maupun para artis.

Ternyata Luna Maya dan Reino Barack Pernah Serumah Selama 2 Tahun, Ketua RT Tak Berani Tegur! (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Luna dan Reino putus usai menjalin hubungan hampir lima tahun lamanya.

Rasa simpati untuk Luna Maya rupanya juga datang dari istri aktor senior Jeremy Thomas, Ina Thomas.

Melalui unggahan foto di akun instagram pribadinya, Ina menuliskan kalimat dukungan untuk Luna, sekaligus kepada sang putri, Valerie Thomas.

"Dear Luna

masa lalu adalah pelajaran terbaik untuk lebih hebat , kuat ... still glowing

Dan Valerie

Orang mau bilang apa tentang dirimu ... keep being yourself