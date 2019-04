Pegadaian Gugah Masyarakat Kelola Sampah Dengan Program Jual Sampah, Nabung Emas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Pergadaian Persero melakukan launching The Gade Clean And Gold sebagai bagian dari kepedulian mereka terhadap permasalahan sampah yang ada.

Ini bagian dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan dengan memberikan bantuan pada Pemkot Pontianak khususnya masalah penanganan sampah yang ada.

Pegadaian memberikan dua unit tosa, tiga gerobak, sebuah mesin pencacah plastik dan mengelola dua buah taman mini yang ada disekitaran Kantor Pegadaian Pasar Mawar Pontianak.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kalimantan, Edy Purwanto menjelaskan bahwa selain memberikan bantuan, pihaknya juga menggalakan agat masyarakat peduli terhadap lingkungan dan mengelola sampah dengan baik.

Oleh sebab itu, Pegadaian membuat inovasi menjual sampah dan uangnya dikonversikan dalam tabungan emas bagi warga Pontianak.

"Ini adalah upaya kami meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sehingga rajin bersih-bersih. Kemudian mengajarkan untuk berinvestasi menabung emas," ucap Edy Purwanto saat diwawancarai, Senin (1/4/2019).

Sistem penjualan sampah oleh kasyarakat dijelaskannya, masyarakat memilah sampah yang bermanfaat dan dijual ke bank sampah terus pembyarannya dengan emas.

Ia berharap semoga program yang di luncurkan ini dapat mengurangi sampah masyarakat dan mengajarkan untuk berinvestasi.

"Kami dari Pegadaian Kanwil Kalimantan,ingin semua terkoordinasi dengan baik. Seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota bahwa diharapkan perusahaan itu mau dan mampu menunjukkan perannya di lingkungannya, baik di Pemkot maupun di masyarkaat," jelas Edy Purwanto.

Pegadaian saat ini ingin menyampaikan atau berperan lebih banyak di masyarakat tentang lingkungan.

"Makanya CSR kami tahun ini kami fokuskan pada program pegadaian bersih-bersih, salah satunya kami bikin The Gade Clean and Gold. The Gade Clean and Gold ini diharapkan masyarakat itu lebih aware, lebih peduli dengan lingkungannya supaya lebih bersih,"tambahnya.

Menarik perhatian masyarakat, pegadaian berani membuat terobosan menabung emas dengan menjual sampah.

Masyarakat selama ini beranggapan untuk memiliki emas itu mahal, nyatanya dengan hal yang saat ini dianggap sepele seperti menukar sampah, masyarakat sudah bisa berinvestasi dengan menabung emas di Pegadaian.

"Jadi intinya supaya kita peduli terhadap lingkungan dan juga peduli terhadap masa depan. Sehingga ada nilai tambah yang didapatkan masyarakat," pungkasnya.