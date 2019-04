Kerjasama Dengan Pegadaian, Pemkot Pontianak Galakkan Jual Sampah Dapat Emas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontaianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut baik atas program yang diluncurkan oleh PT Pegadaian Persero dengan take line The Gade Clean and Gold.

Ia memberikan apresiasi atas kepedulian PT Pegagaian terhadap masalah sampah, memang diakuinya persoalan sampah apabila tak ditangani secara bersama-akan memberikan dampak buruk pada sebuah kota.

"Saya terima kasih dan apresiasi atas apa yang dilakukan PT Pergadaian Persero dalam rangka membantu Pemkot Pontianak dengan memberikan tossa, alat pencacah plastik," ucap Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai, Senin (1/4/2019).

Program yang sangat disambutnya baik adalah adanya inovasi dalam pembayaran setiap sampah masyarakat yang dijual pada bank sampah. Sebab setiap rupiah yang didapatkan akan langsung dikonversikan pada tabungan emas.

Dengan demikian diharapkannya akan merubah mainset masyarakat terhadap sampah. Sampah akan mempunyai nilai jual dan masyarakat harus memilah dan memilihnya

Pemerintah Kota Pontianak ditegaskannya sangat menyambut baik atas kerjsama dan inovasi yang dilakukan ini. Bank sampah yang ada akan menampung dan membeli setiap sampah-sampah masyarakat bernilai ekonomis.

"Kita akan menampung sampah-sampah dari masyarakat, kita akan konversikan mejadi emas. Jadi silakan warga Pontianak membawa sampah terpilahnya pada bank sampah yang ada," sarannya.

Edi kemberikan contoh saat ini nilai 0,1 meli gram emas Rp6.200. Maka setiap masyarakat yang membawa sampahnya akan dikonfersi untuk tabungan emas.

Menunjang program penukaran sampah anorganik tersebut menjadi tabungan emas, Edi menambahkan Pemkot akan menempat titik-titik tertentu bank sampah mini yang merupakan bagian dari bank sampah induk yang sudah ada 13 saat ini.

