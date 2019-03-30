Live Streaming Arema Vs Bhayangkara, Prediksi Line Up, Singo Edan Bidik Kemenangan

Saya senang melihat kondisi tim Arema FC. Pemain memiliki motivasi tinggi untuk bermain cemerlang untuk pertandingan

Live Streaming Arema Vs Bhayangkara, Prediksi Line Up, Singo Edan Bidik Kemenangan
twitter/piala presiden/pssi
bhayangkara vs arema piala presiden 

Live Streaming Arema Vs Bhayangkara, Prediksi Line Up, Singo Edan Bidik Kemenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Arema membidik kemenangan pada babak 8 besar Piala Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019). 

Laga berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, sekitar pukul 15.30 WIB. 

Pelatih Arema FC Milomir Seslija mengaku senang melihat kondisi para pemain yang kini siap tampil.

"Saya senang melihat kondisi tim Arema FC. Pemain memiliki motivasi tinggi untuk bermain cemerlang untuk pertandingan," besok," kata Milomir Seslija dikuti dari akun twitter resminya, Sabtu (30/3/2019).

"Kami respek terhadap semua calon lawan. Karena saya rasa semua memiliki peluang yang sama," tutur Milomir. 

Laga Singo Edan ini disiarkan secara langsung lewat televisi indosiar pada pukul 15.30 WIB. 

Atau bagi penggemar sepakbola tanah air dapat mengakses lewat live streaming di bawah ini

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Piala Presiden
Piala Presiden 2019
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Penulis: Rihard Nelson Silaban
Editor: Rihard Nelson Silaban
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