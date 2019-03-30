Live Streaming Arema Vs Bhayangkara, Prediksi Line Up, Singo Edan Bidik Kemenangan
Saya senang melihat kondisi tim Arema FC. Pemain memiliki motivasi tinggi untuk bermain cemerlang untuk pertandingan
Live Streaming Arema Vs Bhayangkara, Prediksi Line Up, Singo Edan Bidik Kemenangan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Arema membidik kemenangan pada babak 8 besar Piala Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019).
Laga berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, sekitar pukul 15.30 WIB.
Pelatih Arema FC Milomir Seslija mengaku senang melihat kondisi para pemain yang kini siap tampil.
"Saya senang melihat kondisi tim Arema FC. Pemain memiliki motivasi tinggi untuk bermain cemerlang untuk pertandingan," besok," kata Milomir Seslija dikuti dari akun twitter resminya, Sabtu (30/3/2019).
"Kami respek terhadap semua calon lawan. Karena saya rasa semua memiliki peluang yang sama," tutur Milomir.
Laga Singo Edan ini disiarkan secara langsung lewat televisi indosiar pada pukul 15.30 WIB.
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