Hari Film Nasional, Inilah Deretan 6 Film Nasional yang Dipertontonkan Ulang di Netflix

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tepat hari ini, Sabtu, 30 Maret 2019 diperingati sebagai hari Film Nasional.

Karena pada tepatnya tanggal 30 Maret 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film Darah & Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail.

Enam film Indonesia dihadirkan di platform video Netflix dalam rangka Hari Film Nasional 2019, 30 Maret 2019.

Genre keenam film layar lebar itu beragam, dari horor hingga komedi romantik.

Film-film itu telah diputar di bioskop-bioskop.

Jika belum pernah menonton atau ingin melihat ulang film-film itu, Anda bisa melakukan hal tersebut melalui Netflix.

1. The Night Comes for Us

'The Night Comes For Us' (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

The Night Comes for Us bercerita mengenai Ito (Joe Taslim), seorang mantan anggota Triad dengan misinya melindungi seorang anak dari bekas organisasi mafianya tersebut.

Ito melakukan usaha penyelamatan itu untuk menebus kesalahan masa lalunya. Arian (Iko Uwais), yang dulu pernah menjadi salah seorang teman dekat Ito, akhirnya ditugaskan oleh organisasi tersebut untuk mencari Ito dan membunuhnya.