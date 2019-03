Conor McGregor Umumkan Pensiun dari MMA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabar mengejutkan dari olahraga seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts (MMA).

Conor McGregor memutuskan pensiun dari olahraga yang telah membawa namanya ke puncak kejayaannya.

Pengumuman pensiun sang atlet olahraga keras ini mengutip situs olahraga internasional Sky Sport News lewat akun twitternya @SkySportNews.

Baca: FAKTA-FAKTA Pembobolan ATM BRI, Gagal Bawa Uang, Linggis Patah hingga Polisi Duga Pelaku Amatiran

Baca: Sutarmidji Kesal, Sebut Pendukung yang Suka Menghujat dan Memaki Sebagai Orang Bodoh

Baca: VIDEO: Penjelasan Pihak BRI Terkait Pembobolan ATM BRI Tanjung Raya II

Berikut tulisan Sky Sport News,

Conor McGregor, a former two-weight UFC world champion, has announced his retirement from MMA

(Conor McGregor, peraih dua gelar juara dunia memutusan pensiun dari MMA)

Baca: FOTO: Petugas Inasfis Polresta Pontianak Identifikasi TKP Pembobolan ATM di Tanjung Raya 2

Baca: 46 Pengawas TPS se-Kecamatan Banyuke Hulu Dilantik

Baca: Kegiatan Creativity & Skill Educations, Uray Dewi Latih 85 Peserta Kelas Kecantikan

Dikutip dari wikipedia, Conor McGregor adalah petarung yang paling dikenal di olahraga MMA.

Conor Anthony McGregor, begitu nama lengkapnya, adalah petarung asal Irlandia, lahir 14 Juli 1988 atau berumur 30 tahun.

Dia adalah juara bertahan UFC Juara kelas Ringan, dan mantan UFC Juara kelas Bulu.