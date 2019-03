Terharu, Park Bo Gum Beterima Kasih pada Fans Indonesia dan Sebut Luar Biasa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bukan hanya aktor dan penyanyi asal Korea Selatan, Park Bo Gum, yang memberi kesan bagi para penggemarnya di Indonesia dalam fan meeting bertajuk Good Day di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

Sebaliknya, ratusan penggemar yang hadir di sana rupanya mampu membuat seorang Park Bo Gum terharu karena mereka selalu ikut bernyanyi bersamanya.

"Saya terharu sekali mendengar suara yang kencang dari fans memenuhi tempat ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti saya bernyanyi," ucap Bo Gum, Sabtu malam.

Park Bo Gum berinteraksi dengan penggemar dalam fan meeting bertajuk Good Day di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019) malam. (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

Pria kelahiran 16 Juni 1993 ini sebelumnya menyanyikan dua lagu tema atau soundtrack dari dua drama yang dibintanginya, yakni "Always Be with You" dari Encounter serta "My Person" dari Moonlight Drawn by Clouds.

Selain itu, Park Bo Gum juga membawakan ulang beberapa lagu populer Korea.

Di antaranya, singel milik IU berjudul "Through The Night", "I Like You" milik band DAY6, serta "Bounce" dari Cho Yong Pil.

"Kalian hebat. Wah, luar biasa ya, saya mendapatkan energi dari kalian semua. Kalian sangat loveable ya," ujar Park Bo Gum.

Park Bo Gum menggelar fan meeting bertajuk Good Day di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019) malam. (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

Tak ketinggalan dua lagu Indonesia, "Untukku" ciptaan Yovie Widianto yang dipopulerkan mendiang Chrisye dan "Kesempurnaan Cinta" milik Rizky Febian.

Bukan cuma itu, yang membuat Bo Gum semakin terkesan adalah karena kerumunan penggemar di hadapannya juga turut berjoget dengannya mengikuti irama beberapa lagu yang energik.

"Hari ini Good Day ter-good day bagiku. Terima kasih banyak. Hari ini benar-benar tak akan terlupakan. Terima kasih kepada fans Indonesia yang mau meluarkan waktu bersamaku," kata Bo Gum.