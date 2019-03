Prediksi Inggris Vs Ceko di Babak Kualifikasi Euro 2020 Malam ini, Susunan Pemain dan Link Live Streaming

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inggris menjadi satu di antara negara yang akan menjalani laga kualifikasi Euro 2020 pada Sabtu (23/03/2019) dini hari nanti.

Mulai kick off pada pukul 02.45 WIB nanti, The Three Lions (julukan Inggris) dijadwalkan akan menjamu Republik Ceko di stadium Wembley, London, Inggris.

Laga pembuka ini menjadi penting bagi ke dua tim, sebab memastikan 3 poin di tangan dari pertandingan ini akan memudahkan laju mengamankan tiket menuju putaran final Euro 2020 nanti.

Southgate Andalkan Pemain Muda

Pelatih Inggris Gareth Southgate diperkirakan akan mengandalkan para pemain muda dalam laga ini.

Satu di antara nama yang diprediksi masuk dalam starting line up adalah Jodan Sancho.

Pemain muda didikan akademi Manchester City yang kini bermain untuk klub Jerman, Dortmund itu, diperkirakan akan dipasangkan menjadi tandem bomber muda Inggris, Harry Kane.

Pemilihan Sancho tak lepas dari cederanya Marcus Rashford, yang nyaris dipastikan tak bisa dimainkan malam ini.