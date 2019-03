LIVE Streaming Everton Vs Chelsea - 2 Gol di Babak ke Dua Buat The Blues Tertinggal dari The Toffees

Chelsea vs Everton

LIVE Streaming Everton Vs Chelsea - Dua Gol di Babak ke Dua Buat The Blues Tertinggal dari The Toffees

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chelsea sementara ini tertinggal dari Everton dalam lanjutan laga pekan 31 Liga Primer Inggris (English Premier League) musim 2018/2019.

Bertandang ke Goodison Park, markas Everton, The Blues (julukan Chelsea) kebobolan dua gol berkat aksi Richarlison dan Sigurdsson.

Richarlison berhasil membobol gawang Chelsea yang dijaga Kepa Arrizabalaga, setelah memanfaatkan bola rebaound.

Sementara Sigurdsson, menggandakan keunggulan The Toffees (julukan Everton) di menit 72.

Sampai menit 85 ini, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Chelsea, masih tertinggal dari tuan rumah Everton dengan skor 2-0.

Disiarkan Live Streaming

Laga Everton Vs Chelsea menjadi laga ke dua dalam lanjutan Liga Primer Inggris (English Premiere League) pekan ke 31, Minggu (17/03/2019).

Laga yang dilangsungkan di Goodison Park, markas Everton itu, disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional.