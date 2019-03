Dipastikan Tak Hadir saat Debat Cawapres, Prabowo Sampaikan Pesan Ini untuk Sandiaga Uno

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dipastikan tak akan hadir pada debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menuturkan bahwa dalam debat nanti, dirinya akan didampingi oleh istrinya, Nur Asia Uno.

"Mpok Nur nanti yang ikut ke sana," ujar Sandiaga saat ditemui di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2019) sore.

Baca: Jadwal Debat Cawapres Malam Ini 17 Maret 2019, Tema Debat & Siaran Langsung TV Jam 20.00 WIB

Baca: Diprediksi Seru, Ini Pembagian Segmen Debat Cawapres Malam Ini Pukul 20.00 WIB

Baca: Tegaskan Siap Debat Cawapres, JK Yakin Maruf Amin Tampil Baik Hadapi Sandiaga Uno

Sandiaga mengatakan, saat bertemu Prabowo sekitar dua hari lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak banyak memberikan pesan. Kemudian, setelah debat, Sandiaga berencana akan bertemu Prabowo.

"Pak prabowo waktu dua hari lalu saya bertemu beliau, beliau cuma sampaikan good luck itu saja. God be with you, pesan Pak Prabowo," kata Sandiaga.

Menurut jadwal yang diterima Kompas.com, Minggu (17/3/2019), Prabowo menghadiri acara penganugerahan gelar kesultanan dan pidato kebangsaan di keraton Kadariah, Pontianak, Kalimantan Barat.

Baca: Sandiaga Uno Gelar Doa Bersama Jelang Debat Cawapres, Ini Harapannya

Baca: Jokowi Dikabarkan Akan Hadiri Debat Cawapres Malam Ini

Baca: Hadiri Istighosah Qubro NU, Midji: Orang NU Tak Pilih Kyai NU, Saya Tak Bisa Bilang Apa-apa Lagi

Kemudian Prabowo juga menggelar Pidato Kebangsaan di GOR Segiri Samarinda, Kalimantan Timur.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan Prabowo tak akan hadir saat debat ketiga.

"Beliau akan nonton via televisi," ujar Dahnil melalui pesan singkat. Debat ketiga antara cawapres akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Debat akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, dan disiarakan oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Hadir di Debat Ketiga, Prabowo Sampaikan "Good Luck" untuk Sandiaga