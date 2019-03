6 Drama Korea Tayang 16 Maret Hingga 25 Maret, Penggemar K Pop Wajib Menontonnya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 6 Drama Korea Tayang 16 Maret Hingga 25 Maret, Penggemar K Pop Wajib Menontonnya!

Anda penggemar Drama Korea?

Ada film baru nih yang wajib Anda tonton.

Dilansir dari inikpop, tribunpontianak.co.id menyajikan daftar drama Korea yang tayang dari 16 Maret Hingga 25 Maret 2019.

1. Kill It (tayang 16 Maret 2019. Saluran: OCN)



Si ganteng Jang Ki Yong sebagai Kim Soo Hyun, seorang pembunuh bayaran paling hebat.

Meski dianggap tak punya hati sebenarnya dia bisa bertemu kembali dengan peternakan.

Sayang, dia harus dikejar oleh Do Hyun-Jin (Nana), seorang polisi yang ingin mengungkap kasus pembunuhan kekasihnya.

2. Doctor Prisoner (tayang 20 Maret 2019. Saluran: KBS2)

Na Yi Je (Namgung Min) adalah ahli bedah hati yang baik dan memiliki keahlian yang sangat baik.

Dia dijebak sehingga dikeluarkan dan harus bekerja sebagai dokter di penjara.

Namun, di drama ini Anda akan melihat perjuangan Na Yi Je balas pada orang-orang yang sudah menjebaknya.

3. Confession (tayang 23 Maret 2019. Saluran: tvN)



Punya masalah jantung, Choi Do Hyun (Lee Joon Ho) menghabiskan masa kecilnya di rumah sakit.

Ketika berhasil mendadak berhasil mendapat transplantasi jantung, dituntut sebagai yang berhasil dan bisa dihukum mati.

Saat dewasa dia bekerja sebagai untuk mengungkap kasus masa kecilnya itu.

4. My Prettiest Daughter in the World (tayang 23 Maret)

Menggantikan drama “My Only One”, drama ini akan tayang mulai 23 Maret di KBS2.

Drama ini bercerita tentang seorang ibu pemilik restoran yang memiliki 3 anak cewek dengan nasib yang berbeda-beda.

5. My Fellow Citizen (tayang 25 Maret)

Dibintangi oleh Choi Siwon dan Lee Yoo Young, My Fellow Citizen bercerita tentang seorang penipu ulung dan detektif yang memiliki hubungan asmara.