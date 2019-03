Wanita Ini Bocorkan Luna Maya akan Menikah di Tahun 2020, Ini Sosok Prianya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wanita Ini Bocorkan Luna Maya akan Menikah di Tahun 2020, Ini Sosok Prianya!

Setelah putus dari Reino Barack, Luna Maya diramalkan oleh seorang pembaca tarot bernama Rara akan segera menikah dengan seorang pengusaha.

Tidak hanya itu, menurut pembaca tarot tersebut, Luna Maya akan menikah di tahun 2020.

Kenyataannya, kini Luna Maya dikabarkan sedang dekat dengan seorang pengusaha asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin.

Sebelumnya, kedekatan Luna Maya dengan Faisal Nasimuddin kembali mencuat ketika ia mengomentari salah satu unggahan Faisal Nasimuddin di Instagram.

Bermula dari Faisal Nasimuddin mengunggah foto dirinya bersama sang ibu di Instagram @faisalnasimuddin, Luna Maya pun memberikan komentarnya.

"Send my best regards to auntie (Sampaikan salamku pada tante)," tulis Luna dalam kolom komentar.

Tak disangka, komentar Luna Maya di Instagram Faisal Nasimuddin mendapat respon positif dari Diana Nasimuddin.

Diana Nasimuddin mengatakan bahwa ibu mereka sedang membicarakan Luna Maya terus menerus.