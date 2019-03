The Gade Night Fun Run 2019

Beragam Doorprize dan DJ Performe Bubble and Foam Party Siap Meriahkan The Gade Night Fun Run

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- PT Pegadaian Persero Wilayah Kalbar akan menggelar kegiatan besar yang bertajuk The Gade Night Fun Run di Singkawang pada 30 Maret 2019 mendatang.

Even besar yang bekerjasama dengan Tribun EO Pontianak ini akan menargetkan 500 peserta dengan mengajak para Milenial untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Vice Presiden PT Pegadaian Area Kalimantan Barat, Ade Harsono mengatakan program The Gade kali ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan juga Milenial bahwa PT Pegadaian juga mempunyai investasi emas yang bisa dimanfaatkan di masa depan nantinya.

Untuk pendaftaran The Gade Night Fun Run yang dilaksanakan di Singkawang, kamu bisa datang langsung ke Pegadaian di jalan Hos Cokroaminoto (depan pasar mawar) tepatnya di The Gade Cafe, Coffee and Gold, juga di kantor cabang PT Pegadaian Sungai Raya jalan Adi Sucipto dan juga Kantor Tribun Pontianak di jalan Sungai Raya Dalam nomor 24 A.

Baca: Polres Sambas Gelar FGD Bersama KPU, Bawaslu, Parpol dan Tokoh Masyarakat

Setiap pendaftar akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 150 ribu yang mana pendaftar akan mendapatkan free tabungan emas dan Jersey atau t-shirt dan pelari 250 meter akan mendapatkan mendali.

Kegiatan The Gade Night Fun Run juga memiliki beragam doorprize, seperti voucher penginapan di hotel, voucher makan di hotel dan lain-lain , serta akan ada DJ Performe Bubble and Foam Party, Band, Zumba Party, dan banyak lagi lainnya.

"Selain pendaftaran di Pontianak, juga ada tersedia pendaftaran di PT Pegadaian cabang Singkawang," ujarnya.