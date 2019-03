Borong 6 Piala, Drumband MA Yasti Wakili Kalbar di Piala Presiden

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - MA Yasti Kota Singkawang meraih juara umum dalam kegiatan IKIP Open Drumband Competition Tahun 2019 se-Kalbar yang diselenggarakan di halaman Kampus IKIP Pontianak, Jumat (8/3/2019) Sabtu (9/3/2019).

"Dari 7 piala kategori yang direbutkan MA Yasti berhasil mendapatkan 6 piala," kata Humas MA Yasti, Puldiono, Senin (11/3/2019).

Keenam piala tersebut di antaranya Juara 1 Display, Juara 1 The Best Colour Guide, Juara 1 The Best Costumer, Juara 1 Parade, Juara 2 Field Comender dan Juara Umum. Sementara untuk kategori Mayoret, Drumband MA Yasti tidak mengikuti.

Kegiatan yang berlangsung 8 hingga 9 Maret 2019 ini diikuti 32 tim, yaitu 8 SD/MIN/SEDERAJAT, 9 SMP/sederajat, 10 SMA/MA/Sederajat, dan 4 peserta umum

Prestasi yang diraih dengan memboyong 6 piala ini mengantar MA Yasti untuk tampil mewakili Kalbar di Jakarta memperebutkan Piala Presiden.

Drumband MA Yasti harus lebih maksimal dalam berlatih jelang perlombaan di Jakarta.

"Harapan kami adalah mohon partisipasi dukungan Wali Kota Singkawang, serta bapak gubernur, baik secara material dan spritual dalam merebut Piala Presiden," harapnya.