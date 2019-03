MOTOGP - Sukses Raih Podium Pertama Moto2 2019 Qatar, Lorenzo Baldassari Langsung Ngeksis di Medsos

MOTOGP - Sukses Raih Podium Pertama Moto2 2019 Losail Qatar, Lorenzo Baldassari Langsung Ngeksis di Medsos

TRIBUNPONTIANAK - Juara putaran pertama Moto2 2019, Lorenzo Baldassari sukses meraih podium pertama dalam balapan pembuka di sirkuit Losail Qatar.

Pebalap hasil didikan VR 46 Academy ini sukses mengandaskan perlawanan ketat Thomas Luthi hingga lap-lap akhir mendekati garis finish.

Usai memastikan gelar podium pertama, rider ITA Flexbox HP 40 itu langsung ngeksis di media sosialnya.

Ia memposting fotonya yang tampak tengah memegang thropy dengan caption "She is coming home with us #QatarGP"

Ia juga me-retweet postingan VR46 Riders Academy yang memposting kemenangan dirinya.

Lorenzo Baldassari tampil trengginas di putaran pertama Moto2 2019.

Dalam balapan yang dilangsungkan di sirkuit Losail, Qatar, Minggu (10/03/2019) itu, pebalap muda yang juga didikan VR46 Academy itu sukses meraih podium pertama.

Start dari posisi ke tiga, Baldassari sukses merangsek memimpin laga.

Ia nyaris tak terkejar dalam sisa lap.