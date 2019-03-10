MotoGP
VIDEO MOTOGP 2019 - Aksi Berani Adik Kandung Marc Marquez di Moto2 Losail Qatar 2019
Dalam balapan yang dilangsungkan di sirkuti Losail, Qatar itu, pebalap bernomor 73 itusempat dipotong oleh pebalap nomor 12, Luthi.
Instagram Alex Marquez
Alex Marquez
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Alex Marquez yang tak lain adik kandung Marc Marquez, membuat aksi menegangkan dalam laga pembuka Moto2 2019
Dalam balapan yang dilangsungkan di sirkuti Losail, Qatar itu, pebalap bernomor 73 itusempat dipotong oleh pebalap nomor 12, Tom Luthi.
Namun Alex Marquez tak membiarkan hal itu begitu saja, yang sejurus kemudian langsung mengambil langkah berani overtake dari sisi dalam Luthi.
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Alex Marquez sendiri memulai laga ini dari grid 9.
Untuk menyaksikan Kualifikasi Moto2 Qatar 2019 & Moto3 klik tautan di bawah ini:
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Penulis: Ishak
Editor: Ishak
Sumber: Tribun Pontianak