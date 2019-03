Modif Kawasaki w175 Jadi Caferaser

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bosan dengan tampilan motor yang gitu-gitu aja, alias standard pabrikan, para pecinta modifikasi mulai berkreasi dengan ide-ide cemerlangnya untuk mengubah tampilan kuda besi mereka menjadi lebih menarik sesuai dengan imajinasinya.

Baru-baru ini bengkel modifikasi JS Modify Pontianak merombak sebuah motor besutan Kawasaki, W175, dengan gaya retro, yang bisa dibilang aliran modifikasi yang sedang banyak digemari para modiflover di Pontianak.

Beberapa part dicustom, misalnya Spakboor depan dan spakboor belakang, kemudian cover headlamp, box aki, jok bahkan emblem W175 nya juga dicustom ala bengkel JS Modify.

Meski dirombak, sang modifikator sekaligus pemilik JS Modify, Johan Suy mengaku ada beberapa part yang masih menggunakan part standart miliknya W175.

"Shock depan, Speedometer dan tanki masih menggunakan miliknya Kawasaki W175," Kata pria yang akrab disapa Asuy itu.

Aura retronya semakin terlihat, tatkala beberapa part-part vital yang digunakan bernuansa klasik, seperti pada Headlamp dan sein belakang.

Data Modifikasi

Basic motor :Kawasaki w175

Konsep : Caferaser

Shock depan : kawasaki w175

Velg depan : DID 1.60/17

Velg belakang : DID 1.80/17

Ban depan : Swallow 400/17

Ban belakang : Swallow 400/17

Box aki : Custom

Shock belakang : Scarlet gold

Sketplat : Custom

Knalpot : SC project

Headlamp : klasik

Sein belakang : grill

Lampu stop : flexible

Volt meter : 9 nine

Speedometer : Kawasaki w175

Cover headlamp : Custom

Cover belakang : Custom

Jok : Custom

Tangki : Kawasaki w175

Stang jepit

Footstep depan : motoGP

Spion : jalu bulat

Jalu paddock

Emblem : Custom by JS Modify Pontianak

Spakboor depan : Custom

Spakboor belakang : Custom

Sticker : decal