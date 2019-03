As we all know, ini merupakan salah satu trik berpakaian untuk pemilik tubuh kurus agar mendapatkan ilusi tubuh yang lebih berisi.

Kamu bisa menggunakan kemeja yang dipadu padankan dengan outer seperti blazer dan cardigan, lalu kaos dengan jaket serta kamu bisa tambahkan scarf panjang di leher saat menggunakan baju polos.

Yang perlu diingat, jangan sampai kamu memakai baju yang kebesaran, nantinya kamu malah terlihat 'tenggelam' dan jadi semakin kecil.