Aurel Hermansyah Tak Gubris Ibu Kandungnya Krisdayanti, Malah Puji Ashanty Dengan Kalimat Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aurel Hermansyah Tak Gubris Ibu Kandungnya Krisdayanti, Malah Puji Ashanty Dengan Kalimat Ini.

Aurel Hermansyah Cueiki Ucapan Cinta Krisdayanti dan Pilih Memuji Ahsanty.

Moment terlihat saat Aurel tengah menjalani sesi pemotretan.

"Mom, u'r the strongest woman i've ever knows. u will fight for ur family, no one can hurt us. But when it turns to you, when people hurt you? U keep it to your self (emoji nangis)," tulis Aurel Hermansyah.

(Bu, kau wanita terkuat yang pernah kukenal. Kamu akan berjuang untuk keluargamu, tidak ada yang bisa melukai kita. Tetapi ketika itu mengubah Anda, ketika orang menyakiti Anda? Kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri)





Ashanty me-repost Tulisan Aurel Hermansyah untuk Ashanty pun dibalas.Ashanty me-repost Instagram Story milik Aurel Hermansyah dengan menambah kalimat romantis.