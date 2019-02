Perayaan Cap Go Meh di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat.

Ketua Panitia: Cap Go Meh di Sekura Berlangsung Meriah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Perayaan Cap Go Meh (CGM) di Sekura, Kecamatan Teluk Keramat di Sambut meriah oleh masyarakat.

Ketua Panitia Cap Go Meh (CGM) Sekura, Kecamatan Teluk Keramat Liu Hendra mengatakan, Perayaan CGM Sekura merupakan perayaan Cap Go Me yang terakhir di Kabupaten Sambas.

Oleh karenanya, ia mengatakan dengan demikian berakhirlah puncak dari perayaan CGM di Sekura. Karena CGM merupakan rangkaian terakhir dari perayaan Imlek.

"Perayaan CGM sebagai penutup di Sekura ini di sambut antusias oleh ribuan warga dari berbagai lapisan masyarkat di sekitaran sekura," ujarnya, Jum'at (22/2/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan kemarin itu, di suguhi oleh atraksi naga dan barongsai. Tidak lupa juga atraksi Tatung juga disajikan dalam kegiatan tersebut.

Liu juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh masyarakat dalam menyukseskan kegiatan CGM.

"Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh unsur masyarakat sekura yang berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini, khususnya kepolisian dari sektor teluk keramat yang sangat tanggap dan konsisten dalam menjaga Kamtibmas," bebernya.

Menurutnya, dengan demikian adalah sebagai bentuk kerjasama dan kebersamaan antar masyarakat dalam menyukseskan kegiatan dan memelihara Kamtibmas.