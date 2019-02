Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani saat hadiri Acara Puncak Cap Go Meh 2570 th 2019 di Singkawang.

Pangdam XII/Tanjungpura Hadiri Acara Puncak Cap Go Meh 2019 di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pangdam XII Tanjungpura, Mayjend TNI Achmad Supriyadi bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XII/Tanjungpura.

Tien Achmad Supriyadi menghadiri acara puncak Festival Cap Go Meh Kota Singkawang Tahun 2019, Selasa (19/2/2019) kemarin

Event ini merupakan agenda tahunan yang selalu berlangsung ramai di Singkawang (Kalimantan Barat) yang masuk dalam 100 Calender of Events 2019. Selain dihadiri wisatawan lokal acara ini juga banyak dihadiri wisatawan manca negara.

Festival Cap Go Meh Kota Singkawang Tahun 2019 mengambil tema "Memperkokoh Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika". Festival dimeriahkan oleh 1060 tatung.

Puncak acara festival ditandai dengan pemukulan Loku oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dilanjutkan dengan menyerahkan sertifikat Rekor Muri Replika sepasang Singa terbesar yang dibuat oleh seniman Difabel.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dalam sambutannya mengatakan, Festival Cap Go Meh telah menjadi kalender even nasional, even ini bisa mensejahterakan masyarakat kota Singkawang.

Selain itu juga mengucapkan selamat atas keberhasilan kota Singkawang meraih predikat Kota tertoleran se-Indonesia.

"Juga saya ucapkan selamat Festival Cap Go Meh semoga Singkawang bisa menjadi destinasi wisata tingkat dunia," ucap Menteri Pariwisata RI Bapak Arief.

Tampak pejabat yang hadir, Kasdam XII/Tpr, Kapolda Kalbar, Danrem 121/Abw, Irdam XII/Tpr, Para Asisten Kasdam XII/Tpr, Danrindam XII/Tpr, Danbrigif 19/KH, Menkumham RI, PJ Setda Prov Kalbar, Walikota Singkawang, serta Forkopimda Kota Singkawang