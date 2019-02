Pemuda Katolik Bangga Ada Perayaan Cap Go Meh di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Singkawang merasa bangga dan mendukung perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang.

"Kami Pemuda Katolik Komcab Singkawang turut andil dan siap menggerakkan kader-kader kami untuk menyukseskan Cap Go Meh Kota Singkawang," kata Ketua Pemuda Katolik Komcab Kota Singkawang, Marsianus Dismas, Selasa (19/2/2019).

Ia menilai Cap Go Meh sudah menjadi even internasional. Beragam wisatawan domestik maupun mancanegara berbondong-bondong datang menyaksikan Cap Go Meh di Kota Singkawang.

Dismas meminta pemerintah untuk merangkul semua elemen masyarakat di Kota Singkawang. Karena semakin mempererat maka akan semakin kuat.

"Untuk mewujudkan Singkawang Hebat," tuturnya