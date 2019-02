Dosen UBSI Berikan Pelatihan Aplikasi AP2K, Reza: Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dosen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pontianak kembali mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PM) ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kali ini tim pengabdian yang diketuai Anna, M.Kom melaksanakan PM di CV. Suri Samudera Pontianak.

Kegiatan yang berlangsung dari bulan Desember 2018 dan berakhir di Januari 2019 ini bertemakan Pemanfaatan Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan Kapal (AP2K) Dalam Memudahkan Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Kapal.

ini bertujuan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi AP2K kepada para staf CV. Suri Samudera Pontianak guna memudahkan mereka dalam proses entry data-data peralatan dan perlengkapan kapal yang dibutuhkan.

Tim pengabdian berjumlah enam orang, tiga diantaranya merupakan dosen UBSI Pontianak, dan dibantu dengan tiga orang mahasiswa.

Kegiatan PM ini diikuti oleh 10 peserta, mereka terdiri dari karyawan/i CV.Suri Samudera Pontianak.

“Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami fasilitasi mereka dengan menyediakan aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan data barang, pencatatan serta pembuatan sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk masing-masing kapal sehingga dapat diketahui jumlah dan komponen yang dibutuhkan oleh masing-masing kapal tiap tahunnya,”jelas Reza Maulana, M.Kom yang juga salah satu tutor PM.

Sementara menurut Triardati (26) salah satu peserta mengaku bahwa dengan adanya aplikasi AP2K tentu nantinya sangat membantu para staf CV. Suri Samudera Pontianak dalam melakukan semua pencatatan data kapal.

“Kerja lebih enak dengan adanya aplikasi ini, entry mudah, kerja jadi cepat, dan sangat praktis mengelola semua transaksi,”ujar Triardati staf bagian administrasi saat mengikuti pelatihan.

Anna dan tim PM berharap pelatihan ini bermanfaat bagi pihak CV. Suri Samudera Pontianak dan aplikasi AP2K dapat membantu meningkatkan kinerja para staf serta kedepannya UBSI Pontianak dan CV. Suri Samudera dapat saling menjaga hubungan baik. (*)



