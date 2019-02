Rayakan Malam Valentine di Hotel Aston, Paket Istimewa Rp250 Ribu Untuk Dinner Berdua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Hari kasih sayang atau valentine’s day sudah dalam hitungan hari. Bagi Anda yang belum menyusun rencana untuk melewatkan malam dengan pasangan tercinta, merayakannya di Aston Pontianak Hotel & Convention Center adalah pilihan yang tepat.

Hotel bintang 4 yang terletak di kawasan Gajahmada ini, siap memberikan suasana romantis menyeluruh untuk perayaan Valentine Anda dengan tema Love is in the Air.

Baca: Waspada Upal, Kepala Bank Indonesia Harap Warga Terapkan 3D Kenali Keaslian Rupiah

Baca: Fakta-fakta Persib Bandung Vs Persiwa Wamena, Babak 32 Besar Piala Indonesia Hari Ini Live iNews TV

Baca: Tarif Naik Berujung Boikot Asperindo, Pemerintah Terima Aspirasi Asperindo Kalbar

Baca: Kapolda Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tak Standar dan Tak Penuhi Kriteria Kode Etik Jurnalistik

“Acara ini dapat Anda ikuti dengan harga yang sangat spesial, Rp250.000,nett untuk 1 pasangan. Harga tersebut sudah termasuk makan malam dengan hidangan yang istimewa, Photo Booth, Cokelat, Couple Games yang Seru dan Door Prize. Selain itu Anda akan disuguhkan dengan Live Acoustic dan Biola yang menambah suasana menjadi semakin romantis.

Acara Romantic Valentine Dinner ini akan digelar pada Kamis, 14 Februari 2019 mulai Pukul 7 malam di Majesty Coffee Shop dan Area Kolam Renang” ujar Arifin selaku Public Relations Manager.

Bagi Pasangan yang datang dengan kostum terbaik, panitia sudah menyiapkan hadiah spesial bagi yang beruntung.

Tunggu apalagi, pesan sekarang juga atau datang langsung ke Aston Pontianak Hotel & Convention Center di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada 21 Pontianak atau hubungi 0857 5084 6256. Buruan…!!! Tempat terbatas.