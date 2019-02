Berikut Jadwal Justitia Futsal Hari Ini

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Babak penyisihan kompetisi futsal antar pelajar Justitia futsal championship masih akan berlangsung sengit.

Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji Jumat (8/2/2019). Berikut jadwalnya :

- SMPN 4 Sungai Raya vs SMPN 11 Pontianak

- SMP N 1 Siantan vs MTS Al Maarif

- SMPN 21 Pontianak vs SMP Khatulistiwa

- SMPN 15 Pontianak vs SMPN 12 Pontianak

Baca: Silaturahmi ke Kantor Desa Binaan, Brigadir Enggry Sampaikan Imbauan Kamtibmas

Baca: SMA Negeri 9 Pontianak Terapkan Sistem Belajar Non Kertas

Baca: Ini Agenda Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan Hari Ini

- SMA Bhayangkari vs SMA Immanuel

- SMAN 10 Pontianak vs SMKN 1 Pontianak - SMAN 5 Pontianak vs SMA Muhammadiyah 1 Pontianak

- MAN 2 Pontianak vs SMA Santun Untan

- SMAN 6 Pontianak vs SMKN 6 Pontianak

- SMAN 1 Pontianak vs SMAN 3 Pontianak

- SMKN 7 Pontianak vs SMA Taman Mulia.

Pertandingan dimulai pukul 08.00 WIB, pagi.