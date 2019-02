XL Axiata Luncurkan XpLay & BombAXIS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Untuk lebih meningkatkan loyalitas pelanggan XL dan AXIS, XL Axiata kini menghadirkan program kuiz baru, yakni “XpLay & BombAXIS”. Periode perdana program ini dapat diikuti pelanggan setia XL dan AXIS mulai 25 Januari hingga 24 April 2019 mendatang.

Peluncurannya berbarengan dengan penyerahan hadiah program kuiz "Xtravaganza & Fantaxis," Kamis (6/2/2019).

Berbeda dengan program kuiz "Xtravaganza & Fantaxis" yang berbasis murni SMS, program kuiz baru ini berbasis website.

Setelah melakukan pendaftaran melalui SMS, setiap peserta akan mendapatkan balasan SMS berupa link website dan password yang digunakan untuk mengakses permainan kuiz “XpLay & BombAXIS” di www.xplay.co.id atau www.bombaxis.co.id.

Terdapat empat babak yakni Babak Gratis, Babak Premium, Babak VIP dan Babak Super VIP, detilnya sebagai berikut :

Babak Gratis

Bermain tanpa biaya untuk peluang menang hadiah bulanan Samsung Gear S3 dengan total 6 pemenang (2 pemenang per bulan). Cara mengikuti kuiz pada babak ini, mendaftar melalui SMS dengan format: REG ON atau ON kirim ke 99220.

Babak Premium

Peserta bisa memperbesar peluang memenangkan hadiah yang lebih besar yaitu uang tunai Rp 50juta untuk 1 orang pemenang sebagai hadiah utama, hadiah bulanan kamera Fuji Film X-A5 Kit untuk 6 pemenang (2 pemenang per bulan), syaratnya peserta mengaktifkan paket nelpon 100 menit seharga Rp 2.500/hari dan melakukan pendaftaran melalui SMS dengan format: REG TOP kirim ke 99220.

Babak VIP

Pada babak ini peserta bisa lebih memperbesar peluang memenangkan hadiah lebih besar dengan berlangganan paket VIP harian Rp 2.500/hari.

Hadiah bulanan Samsung Galaxy Note 9 untuk 6 Pemenang dan Grand Prize Uang Tunai Rp 100.000.000 untuk 1 pemenang. Untuk mengikuti kuiz ini peserta juga harus melakukan pendaftaran melalui SMS dengan format: REG VIP ke 99220 dan otomatis akan mendapatkan paket nelpon seharian dan akses konten eksklusif pada portal.

Babak Super VIP

Babak tertinggi ini memberikan hadiah terbesar yakni uang tunai Rp 200 juta untuk 1 pemenang. Dengan berlangganan Super VIP harian Rp 2.500/hari.

Untuk mengikuti kuiz ini peserta juga harus melakukan pendaftaran melalui SMS dengan format: REG SUPER ke 99220. Babak Super VIP peserta akan mendapat benefit berlangganan paket telpon seharian, akses konten eksklusif serta games HTML.

Setiap babak, peserta akan mendapatkan pertanyaan kuiz harian, babak gratis 3 pertanyaan perhari, sedangkan babak-babak lainnya peserta akan menerima masing-masing 4 pertanyaan perhari. Selain itu, pada setiap babak skor peserta akan diakumulasi dan diundi sesuai dengan periode undian. Pemilik skor tinggi akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memenangkan hadiah.