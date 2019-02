Polres Ketapang Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Liong 2019 di Kelenteng

Citizen Reporter

Humas Polres Ketapang

Firman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Dalam rangka mengamankan perayaan Imlek 2570 dan Cap Go Meh 2019, Polres Ketapang pada Senin (04/02/2019) melaksanakan apel gelar pasukan yang di pusatkan di Kelenteng Tua Pek Kong di Jalan Merdeka Ketapang.

Operasi Kepolisian dengan sandi Liong Kapuas 2019 tersebut dihadiri oleh Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat, S.I.K., M.H beserta jajaran, Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos, Dandim 1203 Ketapang, Letkol Kav Jami’an, SKPD Kabupaten Ketapang dan tamu undangan.

“Apel Gelar Pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan, berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mensukseskan agenda nasional dan daerah yang aman dan kondusif," ucap Bupati Ketapang selaku pimpinan apel dan membacakan amanat Kapolda Kalimantan Barat.

Kemudian Martin Rantan menyampaikan bahwa keberhasilan Operasi Liong Kapuas tahun lalu dapat dibuktikan dengan adanya data perbandingan antara tahun 2017 dan 2018.

Terjadinya penurunan pada angka kejahatan dari 182 kasus di tahun 2017 dapat ditekan sebanyak 167 kasus di tahun 2018 atau turun 15 kasus (8,2%), kasus menonjol turun 13 kasus (24,5 %), dan pelanggaran lalu lintas turun 41 kasus (3,13%).

“Kita harus bersyukur, atas capaian yang telah kitah raih bersama TNI Polri, unsur Forkopimda dan para stakeholder dalam bersinergi turut andil membantu pemerintah dalam memberikan rasa kenyamanan, keamanan dan damai pada setiap even perayaan umat beragama” lanjutnya.

Sementara itu, ketua pelakasana perayaan Imlek 2570 dan Cap Go Meh 2019, Go Hok Liong menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polres Ketapang beserta jajaran, Kodim 1203 Ketapang, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang beserta instansi terkait atas pelaksanaan apel gelar pasukan untuk pengamanan Imlek dan Cap Go Meh 2019 di Kabupaten Ketapang.

“Terimakasih kepada aparat Kepolisian, Kodim dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang telah melaksanakan apel gelar pasukan yang berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga masyarakat Kabupaten Ketapang selalu aman dan kehidupan bertoleransi antar suku, ras dan agama berjalan dengan lancar dan harmonis, terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan dan tetap kondusif” ucapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan simulasi pengamanan kota dan pertunjukan barongsai, serta pernyataan deklarasi damai pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk serta anti berita Hoax oleh panitia Imlek dan Cap Go Meh 2019 Kabupaten Ketapang.