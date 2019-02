Digunakan di MV Fake Love, Fans Pecahkan Bagaimana Topeng Tak Terlepas dari Wajah Anggota BTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang bisa lupa dengan penampilan BTS disetiap kesempatan.

Belum lagi banyak hal dari BTS yang melekat benar di kepala ARMY.

Ingat topeng yang dikenakan oleh anggota BTS di MV 'FAKE LOVE'?

Topeng ini juga dipakai selama pertunjukan lagu mereka.

Para penggemar bertanya-tanya bagaimana para anggota dapat mengenakan topeng dan menjaga agar tidak jatuh dari wajah mereka, terutama mengingat bahwa mereka memiliki koreografi yang energik dan tidak ada ikatan yang melekat pada topeng.

Tonton videonya di bawah ini.

HOW DID THESE MASKS STAY ON AND NOT FALL OFF WHILE THEY DANCED? BUT CAME OFF WITH ONE HAND WHEN THEY NEEDED TO? @BTS_twt ARE MAGIC. pic.twitter.com/ljo6XN7t4x