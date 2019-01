Ahmad Dhani Divonis 1,6 Tahun Penjara, Maia Estianty: I Love You So Much!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ahmad Dhani Divonis 1,6 Tahun Penjara, Maia Estianty: I Love You So Much!

Ahmad Dhani resmi dijatuhi vonis penjara selama satu tahun dan enam bulan atas kasus ujaran kebencian.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan," ujar Hakim Ketua Ratmoho seperti dilansir Kompas.com dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Musisi Ahmad Dhani. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Ahmad Dhani dihukum dua tahun penjara.

Hakim menyebutkan bahwa Ahmad Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUH.

Dhani secara sah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Setelah putusan tersebut dibacakan, suami Mulan Jameela ini langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur.

Dengan senyum yang mengembang, Dhani didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis dan Hendarsam Marantoko serta anak bungsunya dari Maia Estianty, Dul Jaelani menaiki mobil tahanan ke LP Cipinang.

"Ke LP Cipinang. Iya ditahan," ujar Ali.