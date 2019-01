Citizen Reporter

Danlanud HAD dan Ketua PIA Ardhya Garini Cab.18/D.I Hadiri Upacara HUT Provinsi Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG- Danlanud Harry Hadisoemantri Letkol Pnb Kisworo beserta Ketua PIA Ardhya Garini Cab. 18/D.I menghadiri kegiatan Upacara HUT Provinsi Kalimantan Barat yang ke-62 di Kantor Bupati Bengkayang, Senin (28/1/2019) pagi.

Adapun pasukan upacara terdiri dari ASN jajaran Polres Bengkayang, siswa-siswi SD, SMP, dan SMU di Kabupaten Bengkayang, personel TNI dari Kompi C 645/Gty Bengkayang, Lanud HAD, dan Kodim 1202/Skw.

Pada kesempatannya, Bupati Kabupaten Bengkayang, Suryadman Gidot, membacakan sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Pada HUT tahun ini, Provinsi Kalbar mengangkat tema "Dengan semangat HUT 62 Provinsi Kalbar, Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Menuju Kalbar Sejahtera Dan Berdaya Saing".

"Tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah cara menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan 4(empat) indikator terpenting yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi," jelasnya.

Selanjutnya untuk jajaran Pemerintahan Kalbar diminta untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan adalah bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

"Tidak hanya kita pertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, namun yang lebih penting adalah akan kita pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," pungkasnya.

Para tamu undangan yang hadir pada upacara tersebut antara lain, Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot Wakapolres Bengkayang Kompol Wait, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Martinus Kajot.

Dandim 1202/Skw Letkol Inf Abdul Rahman, Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kabupaten Bengkayang.

Khusus untuk dari Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Danlanud HAD Letkol Pnb Kisworo, Kadisops Mayor Lek Dini Kustono, Kadislog Mayor Kal Tri Nur Addin, Dansatpom Kapten Pom Sri Wahyu, Kadispers Kapten Adm Dede Amar, dan Ibu-ibu Pia Ardhya Garini Lanud Had.

Kegiatan upacara dalam rangka HUT Provinsi Kalbar Ke-62 hari ini, selesai pukul 09.30 WIB, berlangsung aman dan lancar.