Cukup dengan Rp 50 Juta Bisa Dapat Toyota New Avanza, Silahkan Coba

Hanya dengan Rp 50 Juta Bisa Bawa Pulang Toyota New Avanza, Silahkan Coba

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Marketplace dari PT Astra Digital, yaitu Seva.id menggelar flash sale Toyota New Avanza. Konsumen yang mengikuti acara ini berkesempatan untuk mendapatkan low multi purpose vehicle (LMPV) andalan Toyota itu hanya Rp 50 juta.

Bekerjasama dengan Auto2000, kegiatan ini akan digelar pada Rabu 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB. Masyarakat bisa mengikuti lewat situs https://flashsale.seva.id.

"Kami dan Auto2000 berinovasi dan mengenalkan masyarakat cara berbelanja otomotif online dengan mudah melalui flash sale," ucap Direktur PT Astra Digital International Kemas Henry dalam siaran resmi, Minggu (27/1/2019).

Kemas menjelaskan, kegiatan seperti ini bukan pertama karena sebelumnya pernah melakukan hal sama dengan model All New Yaris, New Fortuner, Daihatsu Terios, Innova dan Great New Xenia.

Cara mengikuti flash sale ini, lanjut Kemas cukup melakukan registrasi melalui https://flashsale.seva.id/, lalu verifikasi akun Anda melalui tautan yang Anda terima lewat email.

Setelah itu, diwajibkan mengisi data kartu identitas Anda di halaman “Edit Profile” untuk mempermudah proses verifikasi. Setelahnya, peserta dapat mengikuti akun Instagram @sevaid_official sebagai langkah terakhir.

"Orang yang berhasil membeli adalah ia yang tercepat melakukan pemesanan mobil pada saat flash sale berlangsung. Program flash sale mobil seharga Rp50 juta ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat jaringan Auto2000," tutur Kemas. (*)

