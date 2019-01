Member TFC Premium, Gratis 3 Kali Make Up Pesta di Mahakarya Makeup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wajah memukau dalam berbagai kesempatan adalah impian semua wanita. Namun, tidak semua kaum hawa memiliki seni dalam merias wajah.

Tidak heran, dari hari ke hari semakin banyak yang berburu jasa perias wajah atau yang sering disebut dengan MUA khususnya di Kota Pontianak.

Menjadi MUA di Kota Pontianak ternyata mampu mengembangkan bisnis Fransisca yang sudah menggeluti dunia bisnis Mahakarya MUA selama tiga tahun.

Dengan bisnisnya yang semakin berkembang, Fransisca akhirnya mempercayai Tribun Pontianak untuk menjadi member merchant TFC (Tribun Family Card) demi mengembangkan kualitas profesi yang sudah dijalaninya selama ini.

"Saya yakin, bekerja sama dengan Tribun Pontianak dan menjadi member merchant TFC, akan banyak masyarakat yang tahu bahwa saya ada diprofesi ini untuk memberikan pelayanan jasa makeup yang terbaik," ujarnya.

Fransisca mengatakan, menjadi member TFC akan banyak peluang karena luasnya jaringan yang dimiliki Tribun Pontianak untuk mengembangkan jasa pelayanan kecantikan makeup di Kota Pontianak.

Untuk melihat hasil karya Fransisca, kamu bisa lihat langsung di Instagram nya @mahakaryamakeup dan jangan khawatir, produk unggulan dari Mahakarya Makeup merupakan jenis barang yang sudah masuk dalam BPOM dan aman pastinya.

"Menjadi cantik itu pasti, tetapi aman, profesional dan berkualitas, itu keharusan," ujarnya.

Menghargai jasa MUA, kamu bisa DM langsung melalui Instagram nya dan bisa datang langsung ke Ayani Megamall Ruko Sentral Bisnis E12, yang berada di lantai dua, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Untuk harga, kamu bisa kordinasi dengan Fransisca dan dengan ketetapan harga. dan untuk makeup Hairdo, Mahakarya makeup memasang harga 350 ribu rupiah, dan untuk make up nya sendiri mulai start 300 ribu rupiah yang cocok untuk wisudawan, pesta, acara, party, even dan lainnya, per orang.

Lain lagi untuk kamu yang akan tunangan, Mahakarya Makeup mengenakan tarif sebesar 500 ribu rupiah dan khusus bagi makeup pengantin, Mahakarya Makeup mematok harga satu juta lima ratus ribu rupiah dan jika ditambah dengan mama Mahakarya Makeup hanya mematok harga 2 hingga 3 juta rupiah.

Nah, jika kamu penggunaan kartu TFC, ada gratis makeup pesta 3 kali dalam setahun.

Wah, menarik ya!.